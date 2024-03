Un plan d’action pour développer le tourisme à Montmagny

La Ville de Montmagny a adopté le 23 février dernier Plan d’action en développement touristique 2024-2028 qui a été développé par le nouveau comité consultatif en développement touristique. L’élaboration et la mise en action de ce plan visent à consolider et à améliorer l’offre touristique magnymontoise.

Quatre axes d’action majeurs ont été déterminés par le comité, soit l’amélioration des infrastructures d’accueil, la consolidation des évènements et des attraits, l’analyse et la réflexion entourant des développements futurs et l’intégration de notions touristiques dans l’administration municipale.

Le Plan d’action dicte également des fondements sur lesquels les actions entreprises seront basées. Ils visent un développement touristique équitable, dont les retombées doivent profiter à l’ensemble de la collectivité et à la qualité de vie du milieu, la mise en valeur du patrimoine naturel magnymontois tout en assurant la protection de sa diversité, de sa richesse et de sa spécificité, la mise en valeur de l’identité et la culture locale et un développement touristique qui s’inscrit en continuité avec la réputation de la ville reconnue comme lieu d’accueil agréable et authentique.

Le comité consultatif était dirigé dans ses réflexions et discussions par Patrick Morency, coordonnateur culturel et touristique.

« En constituant un comité, puis en adoptant un plan d’action, la Ville de Montmagny souhaite renforcer sa contribution au développement touristique du milieu en assumant un rôle prépondérant auprès des acteurs locaux et régionaux », mentionne Marc Laurin, maire de la Ville de Montmagny.