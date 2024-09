Lors d’une cérémonie le 17 septembre dernier, le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette a récompensé 20 Québécois pour un acte de civisme accompli dans les dernières années. Parmi ceux-ci, neuf ont reçu la médaille du civisme. Selon le ministère de la Justice, cette récompense est accompagnée d’un insigne or et est décernée à une personne qui a accompli un acte de civisme dans des circonstances périlleuses. Kevin Vaillancourt de Saint-Pamphile fait partie des gens ayant reçu cette médaille prestigieuse.

En septembre 2022, M. Vaillancourt se trouvait chez ses parents lorsqu’il a aperçu un véhicule qui filait à toute allure sur le rang Double. Il a ensuite entendu un bruit sourd. Il a demandé à sa mère d’appeler le 911 puis est sorti de la maison accompagnée de son père à la recherche du véhicule accidenté. Même si la route n’est pas éclairée, il trouve rapidement la victime, car des flammèches semblaient sortir d’un poteau électrique endommagé lors de l’accident. Il a alors remarqué le véhicule renversé dans un fossé. M. Vaillancourt a mis quelques minutes à ouvrir la portière et se serait empêché de sortir l’homme inconscient de la voiture, car le feu se propageait rapidement. Les pompiers volontaires et les ambulanciers seraient arrivés sur les lieux une vingtaine de minutes plus tard et la victime a pu être transportée à l’hôpital.

Pour cet acte de courage, M. Vaillancourt a reçu la médaille du civisme des mains du ministre Jolin-Barette qui était accompagné du député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest. Deux autres citoyens de Chaudière-Appalaches ont été remerciés, soit Ariel Cliche de Saint-Elzéar et Gaby Lamontagne, de Saint-Apollinaire.

« Rendre hommage à des personnes qui ont fait preuve d’altruisme et de courage revêt toujours un caractère héroïque. Aujourd’hui, nous sommes fiers de Mme Ariel Cliche, de M. Kevin Vaillancourt et de M. Gaby Lamontagne de Chaudière-Appalaches, qui ont reçu une reconnaissance lors de la cérémonie Hommage au civisme pour leur acte plus grand que nature. Bravo et merci à chacun de vous! », affirme Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud.