$!École St-Nicolas : 275 000 $ pour une cour d’école désirée par toute la communauté

Réjean Lauzier qui était directeur de l’École St-Nicolas lors du début du projet il y a six ans explique que la cour d’école avait de nombreux problèmes et faisait l’objet de quelques plaintes. Par exemple, il n’y avait pas de drainage donc la cour était souvent inondée, les infrastructures étaient désuètes et de moins en moins sécuritaires et il n’y avait pas eu de réel changement en environ 60 ans.

Un comité s’est formé afin de développer le nouveau concept de la cour d’école et de partir à la recherche de partenaires financiers. Ce dernier était composé de Nancy Ouellet, Marie-Andrée Bolduc, Pierre Bernard, Catherine Bouchard, Gabrielle Denault, Emmanuelle Leblanc et Josée Bouchard. Grâce à la mobilisation de la communauté, plus de 120 000 $ ont été amassés pour la réalisation du projet. 130 000 $ proviennent de différentes subventions gouvernementales et du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud. Les 25 000 $ restants ont été investis par l’École St-Nicolas.

La première phase, qui a été réalisée à l’automne dernier, consistait à l’installation de modules de jeux en cèdre massif. Un parcours d’agilité, une maisonnette, des glissades, des défis grimpeurs et un carré de sable ont été ajoutés. Une aire d’enseignement à l’extérieur a aussi été aménagée afin de pouvoir donner des cours à l’extérieur.

La deuxième phase, qui a été complétée au printemps, concernait la réalisation de l’aménagement paysager et la plantation de 341 plantes, arbres et arbustes. Un potager a aussi été installé afin que les élèves puissent en apprendre davantage sur la culture de certains végétaux.

La nouvelle cour d’école était donc prête à accueillir les élèves à la rentrée scolaire 2024 après six ans d’efforts. Le comité et le directeur actuel, Sylvain Lemieux, remercient les différents partenaires pour leur implication dans ce projet, dont la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, Promutuel Assurances, L’Élan Collectif et la Fondation Richelieu.