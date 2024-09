Dix conducteurs ivres arrêtés en trois semaines

Les policiers des MRC de Bellechasse et de Montmagny ont procédé à plusieurs arrestations liées à la conduite en état d’ébriété.

Le 16 août, vers 20h30, les policiers de la MRC de Montmagny ont été appelés pour un véhicule ayant une conduite erratique sur l’autoroute 20, près de Berthier-sur-Mer. Ils ont intercepté le véhicule et arrêté un homme de 31 ans, de St-Henri-de-Lévis, pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Un échantillon sanguin a été prélevé à l’hôpital. L’homme a ensuite été libéré sur sommation.

Le 18 août, vers 3h00, les policiers de la MRC de Montmagny ont répondu à un appel concernant une sortie de route sur la route 283, à St-Fabien-de-Panet. Sur les lieux, ils ont arrêté un jeune homme de 18 ans, de Lévis, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Les tests à l’éthylomètre ont révélé un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours, et il a été libéré sur citation à comparaître.

Au cours des trois dernières semaines, plusieurs incidents liés à la conduite en état d’ébriété ont été signalés dans la MRC de Bellechasse. Quatre personnes ont été arrêtées pour alcool au volant dans les municipalités de St-Anselme, St-Raphaël, Ste-Claire et Armagh. De plus, deux autres conducteurs ont été interceptés à St-Gervais et Ste-Claire pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool et la drogue. Enfin, trois collisions ont été causées par des conducteurs en état d’ébriété ont eu lieu à St-Nérée, St-Henri et St-Anselme.

Dans tous ces cas, des accusations ont été portées contre les contrevenants, qui ont tous été libérés sur citation à comparaître ou sur sommation.