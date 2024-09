Transport Adapté L’Islet-Sud acquiert un nouveau véhicule

Transport Adapté Collectif L’Islet-Sud a récemment acquis un nouveau véhicule adapté pour continuer à desservir la population vulnérable de la région. Ce mini-bus, acheté pour 175 000 $, vient remplacer un ancien modèle.

Selon Karine Bernier, directrice générale de l’organisme, cet achat représente une étape cruciale pour leur mission, qui est d’offrir des services de transport en commun adaptés et accessibles à tous les usagers. « Nous couvrons un vaste territoire, et malgré nos efforts d’optimisation, il nous devenait impossible de poursuivre nos activités sans compromettre nos services et la qualité des prestations», a-t-elle ajouté.

Un partenariat financier avec la Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres a été nécessaire pour concrétiser cet achat. L’institution a rapidement accepté de soutenir le projet. « Notre mission est d’appuyer des initiatives qui renforcent la vitalité de nos communautés. C’est pourquoi la caisse a décidé de contribuer à hauteur de 20 000 $ via son Fonds d’aide au développement du milieu. Ce soutien permettra de maintenir le service de transport adapté pour les résidents de L’Islet-Sud », a déclaré M. Normand Caron, président du conseil d’administration.

Actuellement, Transport Adapté Collectif L’Islet-Sud dispose de deux mini-bus et d’une minifourgonnette. Ensemble, ces véhicules assurent environ 11 000 transports annuellement dans sept municipalités : Saint-Omer, Tourville, Saint-Adalbert, Saint-Marcel, Saint-Pamphile, Sainte-Félicité et Sainte-Perpétue.