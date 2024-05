Après avoir accueillis et servis la clientèle de Mode sans Frontière avec professionnalisme, ldeux employés du magasin Danielle Guillemette et Gaétan Leclerc quittent pour une retraite bien méritée. L’équipe de l’organisme tenait à les remercier pour tout le dévouement et la rigueur au travail qu’ils ont accordés à l’organisme au cours des cinq dernières années. Grâce à leur grande implication, le magasin a pris une belle propulsion. Elle leur souhaite donc des jours paisibles et heureux, et le meilleur de la vie ! (LOB)