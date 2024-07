Le Musée de l’accordéon de Montmagny présente une nouvelle exposition cet été intitulée : « De La Bolduc aux Cowboys fringants : l’accordéon dans la chanson populaire au Québec ».

Les visiteurs pourront y découvrir comment l’accordéon apparait, au siècle dernier, aux côtés des chanteurs et chanteuses du Québec, pour se tailler une place de choix à la radio et à la télévision dans les années 1950 et au début des années 1960. « Ce qu’on voulait de prime abord, c’est présenter ces accordéonistes méconnus qu’on entend dans les refrains qui font partie de notre patrimoine musical. On peut penser par exemple à Son voile qui volait, la musique thème de Capitaine Bonhomme, La Manic, Les fleurs de Macadam, ces pièces en sont des exemples phares », souligne Steve Normandin, chargé de projets de l’exposition et programmateur du Carrefour mondial de l’accordéon.

L’équipe se dit particulièrement fière de mettre de l’avant plusieurs pièces comme le premier instrument de Marie-Annick Lépine (Cowboys fringants) ou l’accordéon d’Yves Lambert (La Bottine Souriante). Une zone jeunesse pour les petits visiteurs est en cours de finalisation et des ateliers portant sur la musique seront offerts aux tout-petits (3-5 ans) à la fin de l’été et au courant de l’automne.

« C’est un projet de longue haleine qu’on est très heureux de pouvoir présenter. Il s’agit de la première exposition itinérante du Musée de l’accordéon et on voit déjà un engouement certain pour le thème choisi », mentionne Kathéry Couillard, directrice générale.

Amorcé en 2023, ce projet sera présenté à Montmagny, avant de prendre la route dans d’autres musées du Québec : Musée POP de Trois-Rivières et la Maison de la Culture de Deschambault-Grondines. Cette exposition a été réalisée grâce à un investissement du Musée de l’accordéon, de Patrimoine Canada, de la MRC de Montmagny avec son entente de développement culturel, ainsi que Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud.