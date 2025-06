Le Musée maritime du Québec, le Musée de la mémoire vivante et la Seigneurie des Aulnaies présente un passeport conjoint pour visiter les différentes institutions durant les vacances appelé « Cap au Musées ». De plus, le comédien Emmanuel Bilodeau se joint à l’initiative en tant que porte-parole. « J’ai grandi avec les histoires du fleuve, les paysages de L’Islet et l’amour des chose simples. Cap aux Musées, c’est l’occasion de ralentir le temps, de partir à la rencontre des gens d’ici et de se laisser toucher par la beauté et les histoires qui font vibrer cette région unique », exprime le porte-parole. Ce dernier a participé à la création de capsules mettant en vedette les trois musées.

Deux forfaits sont disponibles à partir du 1er juillet, soit un solo et un de groupe pour 4 personnes.

Cap aux Musées est rendu possible grâce au soutien financier du Gouvernement du Québec via le programme pour le rayonnement de la culture, de Tourisme Chaudière-Appalaches, de Destination Région L’Islet et de la MRC de L’Islet. (LOB)