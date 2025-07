De l’art public au presbytère de Cap-Saint-Ignace

Fréquemment visité pour son caractère historique et le café qui s’y trouve, l’ancien presbytère de Cap-Saint-Ignace est maintenant l’hôte de deux expositions de photos.

Depuis le mois de juillet, une exposition orne les murs extérieurs. Elle vise à mettre à l’honneur les producteurs locaux et les attraits touristiques parfois méconnus des gens. Il est possible d’y retrouver, entre autres, la route des plumes, les circuits patrimoniaux de maisons anciennes, la visite de l’église 3D, quelques activités de Mon village en vari’été, des prises de vue aériennes de Cap-Saint-Ignace, du Petit-Cap et de la halte municipale.

Sur les rampes du bâtiment, il est maintenant possible de retrouver, sous forme de panneaux historiques, des photographies anciennes qui racontent l’histoire de la municipalité qui a fêté son 350e anniversaire il y a quelques années. Elles s’ajoutent en complémentarité aux panneaux d’interprétation qui étaient déjà présents sur le territoire.

Les expositions sont disponibles en tout temps à l’ancien presbytère de Cap-Saint-Ignace.