Découvrez les étoiles et Édith Piaf au Domaine Pointe-de-Saint-Vallier

Une activité mettant en vedette l’astronomie et une permettant de revivre la carrière de la défunte artiste Édith Piaf au Domaine Pointe-de-Saint-Vallier.

Le 27 juillet, les gens pourront participer à une séance d’observation du soleil en compagnie de Martin Aubé. Ensuite, à 14 h, Jean-René Roy présentera sa conférence « La tête dans les étoiles ». M. Roy a travaillé dans plusieurs observatoires et instituts de recherche aux États Unis, en Australie, au Canada, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. Il a également été à la direction de l’Observatoire international Gemini à Hawaii et au Chili de 2000 à 2009. Finalement, l’artiste multidisciplinaire Agnès Riverin parlera de la démarche artistique qui l’a conduite à créer ses estampes numériques Astres Occlus (trous noirs) et la constellation du Lièvre.

Le lendemain, le Domaine recevra Steve Normandin à 14 h pour un récital. Depuis toujours, il se passionne pour le vaste répertoire de la célèbre chanteuse Édith Piaf dont il partagera ses coups de cœur. Le spectacle qu’il présente est en complément avec l’ouvrage sur la carrière de l’artiste qu’il avait publié avec un collègue en 2023. M. Normandin est également le directeur artistique du Carrefour mondial de l’accordéon de Montmagny.

Pour ces deux activités, la réservation est obligatoire auprès du Domaine Pointe-de-Saint-Vallier.