Changement à venir à la direction générale des ADLS

Le conseil d’administration des Arts de la scène de Montmagny (ADLS) a annoncé que Mme Cynthia Lamontagne quittera ses fonctions de directrice générale en septembre prochain afin de relever de nouveaux défis professionnels.

Mme Lamontagne œuvre depuis maintenant 17 ans à différents postes clés au sein de l’organisme culturel, dont les trois dernières années à la direction générale. Sa feuille de route aux ADLS, marquée par son engagement envers la mission culturelle de l’organisation, aura permis de consolider la stabilité financière et organisationnelle de l’organisme et de faire rayonner les Arts de la scène à travers une programmation riche et diversifiée.

Depuis son arrivée à la direction générale, Mme Lamontagne a notamment piloté des projets majeurs en lien avec la structure organisationnelle, l’amélioration des pratiques internes et le renforcement des partenariats régionaux. Elle a également poursuivi le travail amorcé en vue de la mise à niveau de la salle Edwin-Bélanger, l’un des projets les plus structurants de l’histoire des ADLS.

Le processus de recrutement pour assurer la relève à la direction générale est en cours. Le conseil d’administration a déjà débuté les démarches de recrutement de la nouvelle direction et est confiant des trouver une ou un successeur de calibre, grâce à un processus rigoureux et proactif.

« Le conseil d’administration tient à remercier chaleureusement Mme Lamontagne pour sa grande contribution au rayonnement de la culture sur la Côte-du-Sud. Son professionnalisme, son dynamisme et son leadership auront marqué positivement l’histoire de l’organisme. Nous lui souhaitons tout le succès qu’elle mérite dans ses prochaines aventures professionnelles », conclut le président du conseil d’administration, Maxime Létourneau.