Des fonds dédiés aux loisirs culturels pour les jeunes

Les Arts de la scène de Montmagny (ADLS) comptent sur un nouveau partenaire financier, grâce à un octroi de 5 000 $ offert par l’Unité régionale de loisir et de sport (URLS) de la Chaudière-Appalaches, en vue d’offrir des activités culturelles variées à la clientèle adolescente qui fréquente les écoles secondaires de la région.

Cette somme viendra appuyer les groupes musicaux dans les écoles. Une série de cinq ateliers se dérouleront d’ici le 31 décembre et seront offerts par Jérémy Boulet et Félix Guimond du groupe The Wild Palominos, Rémi Lebel, musicien très actif sur la scène pop-rock et Lily Thibodeau, artiste multidisciplinaire. Le but est de parfaire les aptitudes musicales des élèves et de leur en apprendre davantage sur le métier de musicien professionnel.

Ce montant s’ajoute aux 40 500 $ du programme Appui à l’offre culturelle dans le parcours éducatif, du ministère de la Culture et des Communications, qui financent une série de 18 ateliers d’éveil musical offerts dans les milieux éducatifs préscolaires. Parallèlement, une série de 4 ateliers « Aires de jeux / aires de danse » seront offerts dans six écoles primaires de la région. Pour leur part, les élèves des écoles secondaires Bon-Pasteur de L’Islet, Saint-Paul et la Rencontre de Saint-Pamphile suivront cet automne un parcours de techniques scéniques. Il s’agit de cinq ateliers de 90 minutes qui permettront de s’initier au son, à l’éclairage et à la vidéo, du branchement jusqu’à la projection finale. (LOB)