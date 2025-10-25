Direction générale : une nouvelle page s’ouvre au Carrefour mondial de l’accordéon

Le Carrefour mondial de l’accordéon annonce la nomination de Yannick Joncas à titre de directeur général. Cette nomination marque le début d’une nouvelle étape pour l’organisation, reconnue pour son engagement envers la promotion de l’accordéon et des musiques traditionnelles et actuelles qui l’entourent.

Avec une expérience en gestion culturelle et une profonde admiration pour le travail accompli par ses prédécesseurs, Yannick aborde ce mandat avec humilité et un profond respect pour l’histoire du Carrefour.

Son approche se veut collaborative, inclusive et tournée vers l’avenir, dans le souci de préserver l’essence de l’événement tout en l’ouvrant à de nouvelles perspectives.

« C’est un privilège de pouvoir contribuer à une institution aussi précieuse pour notre patrimoine musical. Je suis conscient de la richesse humaine et artistique qui anime le Carrefour, et je m’engage à écouter, apprendre et travailler avec l’ensemble des acteurs qui font vivre cette belle aventure », souligne-t-il.

Le conseil d’administration accueille cette nomination avec enthousiasme et confiance, convaincu que Yannick saura guider l’organisation avec sensibilité, rigueur et vision.