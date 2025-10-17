Plusieurs auteurs et ateliers au Salon du livre de la Côte-du-Sud

La Vigie de Saint-Jean-Port-Joli accueillera la 32e édition du Salon du livre de la Côte-du-Sud sous la présidence d’honneur de Marc Harvey le 1er et 2 novembre prochain.

Lors du Salon, près d’une vingtaine d’auteurs et éditeurs présenteront leurs livres et participeront à divers lancements ou activités. Sur place, il y aura également la librairie magnymontoise Livres en tête qui offrira une large sélection d’œuvres littéraires s’adressant à un public de tous âges, ainsi que la Bouquinerie d’Haberville remettra sur le marché, à bas prix, quelques milliers de livres usagés.

Durant la journée de samedi, le bédéiste Michel Grant animera un atelier de création de bandes dessinées auquel il est possible de s’inscrire sur le site web de l’événement. Après l’ouverture officielle, le salon dévoilera le nom du récipiendaire du prix littéraire Philippe-Aubert-de-Gaspé 2025 qui est accompagné d’une bourse de 1000 $. De midi à 13 h, l’auteur Ghislain Taschereau sera au kiosque de la librairie Livres en tête. À 13h30, le capitaine et auteur Marc Harvey donnera une conférence sur la navigation sur le Saint-Laurent.

Le 2 novembre, l’animateur Guy Duguay s’entretiendra avec divers auteurs sur leurs sources d’inspiration. À 12h30, l’autrice de Grosse-Île, terre d’accueil, Moïra Dompierre, donnera une conférence sur le thème de la Grosse-Île. À 14h, Mathieu Parent lira des extraits du livre Lampe-tempête — Elzéar-L. Boulanger, marin québécois de grands voiliers. Il échangera ensuite avec le public.

Des activités pour enfants auront lieu pendant toute la durée du Salon. Rappelons qu’il est ouvert à tous gratuitement en tout temps et que des tirages de livres ou de bons d’achat ont lieu chaque heure, du début à la fin de l’événement.

L’horaire complet des activités est disponible sur le site web de l’événement.