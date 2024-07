La Biennale de Sculpture de Saint-Jean-Port-Joli officiellement lancée

La Biennale de Sculpture de Saint-Jean-Port-Joli, qui se tiendra jusqu’au 28 juillet au Parc des Trois-Bérets, est officiellement lancée. À l’horaire, quatre jours de rencontres artistiques, d’activités festives et de création en plein air.

Six duos d’artistes ont pris place aux abords du fleuve Saint-Laurent pour créer des œuvres originales. D’un peu partout au Québec, Béatrice Boily, Mylene Raiche, Camille Lescarbeau, Stacy-Ann Oliver, Enrique Pelaez, Olivier Moisan Dufour, Eric Sauvé, Raoul Gasser-Fillion, Louis-Charles Dionne, Olivier Roberge, Daphnée Cantin et Kristel Tremblay vont rivaliser d’ingéniosité pour étonner et séduire autour du thème Entretenir le brasier.

Des ateliers de création offriront la chance de se familiariser avec diverses techniques telles que le façonnage de spatules de bois, la vannerie, la sculpture et la pyrogravure sur bois.

Les enfants pourront aussi joindre l’activité “Cherche et trouve”, s’amuser à la station Bric à blocs ou avec les fusains disponibles pour le dessin, alors que petits et grands auront le plaisir de sérigraphier leur t-shirt pour un souvenir unique.

Finalement, une programmation musicale ajoutera à l’animation tant des journées que des soirées sous les étoiles avec, dès le vendredi, DJ X-OM6 (prononcer « ex-homme cis ») qui fera danser toute la famille au son de musiques électroniques folks, suivi le samedi par le rock-folk intime d’Érika Hagen puis le son envoûtant de la Nouvelle-Orléans avec Bosko Baker. À cela s’ajoute une soirée de performances avec les artistes invitées Ivanie Aubin-Malo, Sandra Giasson-Cloutier et Marie-Maude Michaud.

L’ensemble des activités de la Biennale sont gratuites et accessibles à tous. Pour plus d’information, veuillez consulter le https://www.biennaledesculpture.com/