La Gamik vocale chante le fleuve et la mer

Le 24 août à 14 h, le Domaine Pointe-de-Saint-Vallier accueillera l’ensemble musical La Gamik vocale composé d’une vingtaine de choristes et musiciens de Lévis et Québec sous la direction d’Andréanne Gallichant. Jeunes, dynamiques et enthousiastes, ces artistes créent une atmosphère de fête partout où ils passent et amènent leurs auditeurs à voguer sur les flots, portés par des chants de marins ou des airs qui évoquent la mer.

Le spectacle aura lieu à l’extérieur. Si Dame Nature ne coopère pas, l’activité sera remise au lendemain à la même heure. En cas de doute, consulter le site web du Domaine Pointe-de-Saint-Vallier ou sa page Facebook. Réservations obligatoires. (LOB)