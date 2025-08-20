Une « réunion de famille » pour la 25e édition du Festival Les Chants de marins

La 25e édition du Festival Les Chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli, qui s’est tenue du jeudi 14 août au dimanche 17 août, a accueilli près de 10 000 festivaliers. Ces derniers ont pu profiter d’une grande variété d’artistes, dont un spectacle unique présenté à 5 h du matin, au lever du soleil, sous les battements d’ailes des oiseaux.

« Ça été vraiment spécial comme moment. Les gens qui ont assisté à ce spectacle-là ont vécu une expérience. C’est la troisième fois qu’on le faisait et c’est un peu toujours ça qui revient comme commentaire, c’est plus que seulement un spectacle. À la fin quand le vent a tourné, il y a eu une envolée d’oiseaux qui est passée par-dessus la scène », explique le président de l’événement depuis cinq ans, Alexandre Caron, concernant la performance de Dominique Fils-Aimé sur la scène Desjardins – Au bout du Quai le dimanche à 5 h du matin.

Un franc succès

Alexandre Caron qualifie l’événement de « succès sur toute la ligne » et se dit « vraiment satisfait » de cette édition, notamment grâce à la météo favorable qui a grandement facilité le travail des organisateurs. Le festival a aussi enregistré un record de préventes. « On estime environ à 10 000 le nombre de personnes qui sont passées sur tous nos sites durant la fin de semaine. [...] Je ne suis pas sûr qu’on puisse parler d’un record, car il y a déjà eu de bonnes affluences. Toutefois, je pense qu’on a eu un record de prévente, ce qui est vraiment intéressant et rassurant pour l’avenir », souligne avec enthousiasme Alexandre Caron.

Des coups de cœur

Bien que le spectacle au lever du soleil, ayant réuni 300 personnes, ait été très apprécié, Alexandre Caron retient également d’autres moments forts de cette édition. « J’ai eu plusieurs coups de cœur, dont le spectacle au bout du quai qui en est évidemment un. Il y a aussi eu nos amis de Terre-Neuve, The Navigators, samedi soir, qui ont offert une excellente performance dans le registre du chant marin. Ensuite, on a enchaîné avec The Stompin’ Trees, qui sont davantage dans un style blues rock », mentionne-t-il.

Un public diversifié

Depuis quelques années, le comité organisateur s’est donné comme objectif de rajeunir le public. Également, cette année, près de 50 % des bénévoles étaient de nouveaux visages, dont plusieurs jeunes, ce qui est encourageant selon Alexandre Caron. « C’est vraiment positif de voir un public aussi diversifié. Il y avait autant de personnes âgées, que des jeunes dans la vingtaine, des familles et des gens de la région. C’est exactement ce qu’on souhaite de rendre le festival accessible et varié », précise-t-il.

Un remaniement du personnel