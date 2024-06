La programmation du Carrefour mondial de l’accordéon lancée

Cette année, le festival promet une célébration musicale internationale mettant en vedette près de 75 artistes sur neuf scènes et sites extérieurs. L’événement se déroulera du 31 août au 1er septembre. Le 31 août à 20 h, la Place Montel sera le théâtre d’une soirée vibrante avec les performances des célèbres accordéonistes Marie-Jeanne Brousseau, Timi Turmel et Patrick Nolet, accompagnés par un ensemble de talentueux musiciens dont Christian Nolet à la guitare, Carl Mayotte à la basse électrique et Fred Lebrasseur à la batterie. En deuxième partie, le Marco Calliari Quartet enflammera la scène. Aussi, le festival et une vingtaine d’artistes rendront hommage à Francine Desjardins, une pionnière de la musique traditionnelle au Québec, lors du Trad des Grands Soirs le dimanche 1er septembre à 20 h. Le carrefour réintroduit le brunch musical pour sa 35e édition, offrant une expérience gastronomique accompagnée de performances musicales. L’activité aura lieu le dimanche 1er septembre à partir de 9 h 30 à l’Espace citoyen. De plus cette année, les familles sont invitées à participer à des ateliers d’initiation jeunesse au Coin des Jeunes, incluant des activités telles que la gigue, la danse traditionnelle, les percussions et bien sûr, l’accordéon. Du maquillage et des jeux géants compléteront cette expérience ludique.

En partenariat avec Desjardins, Caisse de la MRC de Montmagny, le festival souhaite faire sa part pour notre planète en encourageant l’utilisation de bouteilles réutilisables ou de verres. Des stations d’eau et des fontaines à eau seront disponibles sur les sites extérieurs et une brigade verte ainsi qu’une navette gratuite seront mises en place pour réduire l’empreinte environnementale.

Pour se procurer des billets et connaître la programmation complète, veuillez consulter le site web du festival. (LOB)