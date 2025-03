Le Théâtre Beaumont-Saint-Michel présentera Moutarde Forte pour ses 50 ans

Le Théâtre Beaumont – Saint-Michel célèbre son 50e anniversaire cet été à diverses activités et célébrations.

C’est d’abord la pièce Moutarde forte qui sera présentée dès le 17 juin prochain, qui mettra en vedette Nathalie Mallette, Patrice Coquereau, Jean-Denis Beaudoin, Jeanne Bellefeuille et Véronique Savoie. Ils raconteront ensemble l’histoire de Gilles, un entrepreneur à succès, qui tente de reconquérir sa femme qui est sur le point de le quitter, risquant ainsi de révéler un secret qu’il aurait préféré garder pour lui.

Une exposition historique sera également présentée sur les lieux, mettant en lumière les moments marquants et le patrimoine culturel du Théâtre, tout en rendant hommage aux bâtisseurs, artistes et artisans qui ont contribué à son succès. Cette exposition a été rendue possible grâce à l’appui financier de

150 contributeurs à une campagne de sociofinancement.

Une offre spéciale est en cours jusqu’au 19 mai. (LOB)