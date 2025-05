Montmagny accueillera la première édition de L’envolée de pinceaux

La Ville de Montmagny présente L’envolée de pinceaux, un tout nouvel évènement en arts visuels qui se tiendra les 14 et 15 juin prochain à l’Espace citoyen. Ouvert au public, ce symposium permettra d’aller à la rencontre de près d’une trentaine d’artistes et de découvrir leur passion et leur talent.

Des artistes locaux et en provenance de différentes régions du Québec, dont certains peintres de renom, convergeront à Montmagny. Ce rassemblement sera pour eux l’occasion d’échanger, de s’inspirer et de créer au cœur d’un environnement offrant de magnifiques points de vue sur le fleuve, les îles et les chutes de la rivière du Sud.

L’évènement se déroulera dans une vaste salle d’exposition aménagée à l’intérieur du pavillon communautaire situé au 43, avenue du Bassin Nord, ainsi qu’à l’extérieur, dans les espaces publics au pourtour du bassin où il sera possible observer les artistes à l’œuvre, pinceau à la main, si les conditions météorologiques le permettent.

Cette première édition se tiendra sous la présidence d’honneur de Michel Monett, une figure emblématique du milieu artistique québécois. Depuis plus de 40 ans, ce dernier expose ses œuvres à travers le Québec et à l’international. Michel Monett apporte ainsi une riche d’expérience, une sensibilité artistique à la nature et un engagement sincère à ce tout premier symposium de peinture magnymontois.

L’évènement pourra également compter sur l’implication de Réal Fontaine, directeur artistique de la programmation, et de Michel Lemire, deux artistes de la région et collaborateurs essentiels à l’organisation de ce rendez-vous culturel.

« Je suis particulièrement heureux d’accueillir les artistes à l’Espace citoyen, une infrastructure municipale qui propose des espaces multifonctionnels adaptés à la tenue de divers évènements, générant de belles retombées pour notre milieu », affirme Marc Laurin, maire de Montmagny. (LOB)