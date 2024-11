« N.Orme », un spectacle de cirque unique pour apprécier la beauté de la diversité

Globalement, les interprètes souhaitent remettre en question les rôles, en déconstruisant les « schémas » genrés que la société tend souvent à imposer. « Nous avons voulu réinventer les portées et échanger de position en permanence. Dans “N.Orme”, il n’y a pas de porteur défini », explique Adrien. Traditionnellement, les artistes masculins assument généralement cette responsabilité, tandis que leurs collègues féminines virevoltent dans les airs.

Les deux créateurs se sont rencontrés à l’École de cirque de Québec, il y a une dizaine d’années. À l’époque, chacun occupait la fonction classique associée à leur genre. Cependant, une simple session de prise de mesures pour des costumes les a amenés à se questionner : « Nous avons réalisé que nos mensurations étaient presque identiques. Alors, pourquoi fallait-il nécessairement que je sois la voltigeuse ? » se souvient-elle. Ce questionnement a marqué le début d’une quête de déconstruction des rôles au sein du duo, et « N.Orme » en est le résultat.

Le spectacle, d’une durée d’une heure, ne comporte aucun dialogue. Selon sa description, son histoire met en scène deux protagonistes et leur relation naviguant entre complicité et lutte de pouvoir. Alliant habilement main à main, jeux icariens et danse, les planches deviennent une arène. Peu à peu, les archétypes tombent au combat, laissant place à une recherche d’amitié, d’équité, en puissance et en fluidité. « Nous traversons un éventail d’émotions, de la frustration à la tendresse, en passant par des moments de violence », soutient Agathe. À travers leur rapport physique, ils offrent un questionnement sur les interactions humaines et sur la manière dont deux individus peuvent se retrouver malgré les conventions sociales et les attentes.

Les artistes apprécient également la relation privilégiée avec leur public. « Jouer dans des salles intimes comme celle de Montmagny permet de vraiment ressentir l’énergie et les réponses de la foule. C’est précieux, car les spectateurs vivent intensément chaque mouvement et chaque émotion avec nous », confie Adrien. « N.Orme » est conçu pour susciter des réactions fortes, qu’il s’agisse de rires, de larmes ou d’une réflexion personnelle.