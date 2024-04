Plusieurs activités en avril à la Bibliothèque de Montmagny

La programmation d’animation printanière de la Bibliothèque de Montmagny vient tout juste d’être dévoilée et encore une fois, le mois d’avril comptera son lot de moments forts : assemblée générale annuelle (AGA), activités soulignant la semaine de l’action bénévole et le Jour de la terre, documentaire et conférence. Voici les événements à l’affiche.

AGA de la Corporation de la bibliothèque de Montmagny (23 avril, 19 h)

Essentielle aux opérations de l’organisme, cette rencontre permettra aux personnes présentes de participer à la vie démocratique de la Bibliothèque.

« Non à la guerre », une exposition de Jean Côté (Dès le 16 avril)

L’univers poétique et pictural de Jean Côté pose un regard sur la vie. La profondeur de sa gestuelle, le vertige du mouvement, les jeux de perspective et de textures caractérisent son art dit « intuitif ». Sensible aux émotions qui l’habitent, il cumule plus de 40 années d’expérience artistique. Depuis 1979, près de 135 expositions en groupe et en solo, tant au Canada qu’en Europe et en Asie, ont contribué à lui donner une reconnaissance sur la scène artistique internationale. Avec « Non à la guerre », Jean Côté nous fait reconnaître notre place dans cette douloureuse confusion qu’est la guerre ainsi que le rôle inestimable que la paix peut jouer en transformant notre vision, plantant la semence d’un monde meilleur

« Fragments » (Jusqu’au 14 avril)

Il est toujours possible de voir l’exposition Fragments des deux artistes originaires du Bas-Saint-Laurent, Marie J. Roy et Raymonde Lamothe, qui se rassemblent le temps de cette exposition pour rendre hommage à la nature. Dessins grand format au graphite, œuvres à l’acrylique et macrophotos composent ce corpus où les couleurs et les textures s’assemblent, se mélangent.

Café Tchololo : conférence et dégustation (9 avril, 19 h)

Pas le biais d’anecdotes et d’astuces de fermiers, Paulin Alex Beaufreton partagera sa passion pour les plantations de café, qui regorgent de végétaux variés, et ses nombreuses histoires glanées au cours d’années passées dans des communautés autochtones en Colombie et au Cameroun, où la plante est cultivée avec grands soins par de nombreux agriculteurs. Le conférencier présentera également ses livres pour adultes et enfants. Une dégustation de café vert (grains) sera offerte.

Atelier de semis pour le potager partagé (20 avril, 13 h)

Afin de célébrer le Jour de la Terre, les petits comme les grands jardinier(-ière)s sont conviés à un atelier de plantation de semis destinés au potager partagé de la Bibliothèque. Ensemble, les participant(e)s feront grandir les petits plants de légumes qui seront par la suite plantés dans les bacs-jardins extérieurs. L’activité est ouverte à tout le monde et le matériel est fourni sur place.

Projection du documentaire Va vers toi (30 avril, 19 h)

Va vers toi aborde la richesse de la présence intérieure. Au-delà du visible et des façades, ce film documentaire se veut une exploration honnête et bienveillante de la lumière et des ombres présentes en chacun de nous. Sans religion, animés d’humilité et de sagesse, une quinzaine d’intervenant(e)s partagent leurs découvertes, leurs échecs et leurs victoires en la matière. Un film introspectif rempli de beauté dans lequel se marient science, philosophie, psychologie, spiritualité et développement personnel. La projection, d’une durée de 58 minutes, sera suivie d’un échange animé par la médiatrice culturelle Sandra Giasson-Cloutier.

Heure du conte (6 avril, 10 h 30)

Mois après mois, cette heure de lecture amusante s’est taillé une place de choix dans notre programmation et dans le cœur des enfants d’âge préscolaire. Grâce à l’animation d’Élisabeth Desjardins, les tout-petit(e)s s’éveillent à la lecture et découvrent leurs capacités de compréhension et de création, entre autres lors du bricolage qui conclut l’activité.

Kiosque d’informations - 50e semaine de l’action bénévole (16 avril, 12 h à 16 h)

Dans le cadre de la 50e Semaine de l’action bénévole, Élise Guimont, agente de développement et de promotion pour le Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et de L’Islet, répondra aux questions de la population à propos des opportunités de bénévolat offertes dans la région. Les personnes curieuses d’en apprendre davantage sur l’action bénévole, sur les bienfaits de s’impliquer dans sa communauté ou souhaitant tout simplement partager leurs expériences sont invitées à prendre part à cette rencontre.

Groupe de soutien pour proches aidants (18 avril, 13 h 15)

Dans une ambiance conviviale où règnent le respect, l’absence de jugement et la bienveillance, les proches aidant(e)s peuvent, le temps d’une rencontre, aborder différents thèmes et enjeux touchant leur rôle. Avec l’aide de l’intervenante Catherine Hudon, cela peut être une belle occasion de découvrir de nouvelles stratégies pour éviter l’épuisement, améliorer sa qualité́ de vie ou encore, prendre du temps pour soi.