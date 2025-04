Plusieurs podiums pour l’École de danse Chantal Caron à sa première compétition de l’année

Près de 50 élèves de l’École de danse Chantal Caron ont pris part à une compétition provinciale au Manoir Richelieu de Charlevoix du 4 au 6 avril dernier. 11 chorégraphies ont été présentées sous la direction artistique de Éléonar Caron St-Pierre.

Le groupe de Dev.1 a remporté la première place de sa catégorie avec la chorégraphie « Qui je suis ». Le groupe de Dev.2 a également décroché une première place avec sa chorégraphie intitulée « La suite » ainsi que le duo « Retour en enfance » interprété par Camilia Rioux et Ély-Ane Chouinard. Danaly Chamard St-Pierre s’est mérité une deuxième place avec son solo « Liens ». Le groupe le plus avancé de l’école de danse, Dev.3, a remporté une deuxième place en contemporain et une quatrième place en Hip-Hop. Le solo de Cloé Robichaud en contemporain, celui de Kassy Pellerin et Janne Duchesne en Hip-Hop ont su s’attribuer une troisième place dans chacune de leurs catégories. L’École félicite également deux autres solistes, soit Alyson Rodrigue-Castonguay et Camilia Rioux pour leur quatrième position dans leur catégorie respective.

« Nous sommes extrêmement fiers des résultats obtenus par nos danseurs et de la qualité des chorégraphies présentées lors de cette compétition. Cette première compétition de l’année marque un jalon important pour nos élèves, et nous sommes impatients de poursuivre cette aventure sur d’autres scènes dans les mois à venir. », a déclaré Mme Caron St-Pierre. L’École présentera son spectacle de fin d’année le 1er juin prochain à la Salle Edwin-Bélanger de Montmagny. (LOB)