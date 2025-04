Saint-Jean-Port-Joli adoptera une nouvelle politique culturelle

La dernière politique culturelle de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli datait de 2008 et la municipalité considérait qu’il était temps d’en établir une nouvelle qui prendrait en considération les contextes économiques, sociaux et culturels qui ont évolué au cours des dernières années. Une démarche de consultation est donc lancée afin de guider le comité consultatif qui travaillera sur cette politique qui sera adoptée à l’automne 2025. « Nous souhaitons que cette refonte de la politique culturelle permette de déterminer ensemble nos priorités pour les dix prochaines années et, ainsi, créer une vision culturelle audacieuse, inspirante et durable à l’image de notre communauté », a commenté le maire Normand Caron. La politique culturelle 2025-2035 verra le jour en novembre 2025. Elle servira de guide dans la prise de décisions du conseil municipal. La vision qu’elle portera se traduira en axes d’orientation et en objectifs clairs qui inspireront un plan d’action concret en concordance avec les besoins ciblés par la communauté lors des consultations. Afin d’assurer le respect et le suivi de la nouvelle politique, la municipalité s’engage à présenter à la population un bilan des projets soutenus et des initiatives réalisés chaque année.

Quatre activités se tiendront afin de consulter la population et lui permettre de partager son ressenti et sa vision à différents moments, sur les thématiques suivantes : les arts, la culture, les loisirs, le patrimoine bâti et naturel, les événements et les nouveaux projets qui pourraient dynamiser le village au cours de la prochaine décennie. Un sondage est présentement disponible, et ce jusqu’au 11 mai. Il est disponible sur le site web de la municipalité en consultant l’article intitulé « Nouvelle politique culturelle pour Saint-Jean-Port-Joli ». En mai 2025, plusieurs groupes de discussion auxquels seront invités des artistes, des acteurs culturels, des partenaires et des commerçants se tiendront. Pour rejoindre les jeunes, des activités de médiation culturelle auront lieu dans les écoles primaire et secondaire. La démarche de consultation se terminera par une activité festive à La Vigie le 13 juin prochain où tous les citoyens sont invités.

Un comité consultatif de huit personnes a été formé pour ce projet. Il est chargé de déterminer les grandes orientations de la nouvelle politique, d’assurer le bon déroulement des travaux et d’accompagner la municipalité tout au long du processus. Un accompagnement professionnel de l’organisme Les Arts et la Ville est également offert au comité.