Le groupe avait sorti son tout premier album: « You like missing me » en août dernier. Pratiquement une année plus tard, The Wild Palominos en sortira un deuxième. L’enregistrement comportera dix nouvelles chansons. Un membre du band, Jérémy Boulet, souhaite que le groupe se distingue avec ce nouveau répertoire de chansons « C’est un son différent dans le country. On voulait vraiment que ce soit facile de reconnaître que ce sont des chansons des Wild Palominos ».

La liberté, faire de la route en band, la passion des musiciens pour le country sont les thèmes abordés dans les dix nouvelles chansons. Les paroles sont exclusivement en anglais, tout ça dans un style Texas country.

The Wild Palominos fera deux lancements, dont l’un à la Salle Promotuel Assurance de Montmagny et l’autre au cabaret Lion d’Or à Montréal. Jérémy Boulet ajoute que les dates et les informations supplémentaires seront disponibles sous peu.

Le groupe sera aussi présent au Festival de musique country à Saint-Tite, soit le 6 septembre prochain. Pour ce spectacle, il y aura quelques nouveautés ajoute Jérémy Boulet « À Saint-Tite, on va faire une nouvelle version du spectacle et ça va inclure toutes les chansons de l’album ».

La prochaine représentation du band magnymontois aura lieu le 19 juillet prochain, alors que les trois membres seront du côté de Mont-Tremblant au festival Rythmes Tremblant – New Country 2024.