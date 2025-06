La Ville de Montmagny dévoile sa programmation d’Un été « show »

« Je sais que les citoyens de Montmagny et de l’extérieur attendent l’Été « show ». Quand la place Montel est remplie, il y a des gens de l’extérieur, ils sont contents et il y a de la vie à Montmagny. C’est un événement vraiment attendu par toute la communauté », explique le Maire de Montmagny, Marc Laurin.

Pour ce 15e Été « show », la Ville et la SDÉ peuvent compter sur le soutient d’une vingtaine de partenaires financiers, médiatiques et musicaux, de la région.

« Un été « show » c’est bien plus qu’une série de spectacles. C’est un rendez-vous incontournable qui attire les familles, les jeunes, les aînés, les commerçants et les visiteurs. C’est un événement qui stimule notre fierté locale, qui anime nos espaces publics et qui créer un véritable sentiment d’appartenance », ajoute le président de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, Gilbert Caron.

Encore une fois cet été, le Carrefour mondial de l’accordéon et les Arts de la scène (ADLS) de Montmagny ont organisé la programmation de Les Festifs présenté du 4 juillet au 22 août sur la place Montel.

Les Festifs :

La première soirée de cette programmation pour tous est prévue le 4 juillet, alors que Muse station rendra un hommage au groupe rock britannique et sera suivi du groupe rock en pleine ascension Rise in Vein.

La soirée du 11 juillet sera consacrée au country féminin avec la prestation de Chloé Leclerc en première partie, suivie de Laurence St-Martin.

Le lendemain, soit le 12 juillet, l’auteur-compositeur et interprète, Fred Dionne, s’occupera de la première partie et par la suite le groupe country 100% Magnymontois, The Wild Palominos, sera de retour au bercail pour performer sur la scène de la place Montel.

La soirée du 25 juillet sera entièrement consacrée à Run to you qui va recréer les plus grands succès du rockeur canadien, Bryan Adams.

Le 1er août, William Bisson et son band vont faire vibrer le cœur des Magnymontois avec un hommage à Bob Bissonnette.

Le 8 août prochain, le groupe Swing d’la patte formé de Mario Veillette (accordéon diatonique), Érick Tarte (os) et de Gino Matte (violon), enchantera les Magnymontois avec leur musique traditionnelle.

Le 15 août ce sera au tour d’un groupe formé de jeunes étudiants de l’École secondaire Louis-Jacques Casault, Eternal Bastard, de performé en 1ère partie sur la place Montel. La jeune formation locale assurera la première partie d’American Minority qui fera un hommage au populaire groupe Green Day.

Les Festifs se termineront par une soirée de cinéma en plein air qui aura lieu le 22 août. Le film qui sera diffusé sera confirmé plus-tard.

Les Gamins :

Les soirées pour les plus jeunes débuteront le 7 juillet avec la performance du groupe Les Pères Pétu qui allient l’art culinaire, les contes et légendes, les bonnes manières et les danses irlandaises pour faire rire, dansez et chantez les enfants.

Le 14 juillet, la place Montel sera l’hôte d’un spectacle de marionnettes basé sur un conte traditionnel de pirates, d’un trésor, d’un perroquet et d’un fantôme, inspiré des Îles-de-la-Madelaine, intitulé Le trésor du Buttereau.

Martin le magicien sera sur scène le 21 juillet pour faire des apparitions d’animaux, des tours visuels, humoristique et de cartes. Le magicien maîtrise également le mentalisme.

Finalement, le duo de clowns, Maringouin, clôturera cette programmation dédiée aux jeunes avec une aventure de clowneries où est-ce qu’il y aura de la jonglerie et des acrobaties.

Il y aura également des spectacles gratuits au restaurant Au Coin du Monde. Le Duo F2 Country lancera le bal le 19 juin prochain dès 20h.