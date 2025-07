L’eau, fil conducteur d’un projet éducatif au Musée de la mémoire vivante

« En 2024 et 2025, nous avons animé trois séries d’ateliers parascolaires — une à l’école Saint-Cyrille et deux à Saint-François-Xavier de L’Islet. Chaque série comprenait huit rencontres, au cours desquelles les jeunes étaient invités à découvrir et à échanger au sujet des cours d’eau de la région », mentionne la directrice générale du Musée de la mémoire vivante, Bianka Roy.

À l’école Saint-Cyrille, les élèves des premiers, deuxièmes et troisièmes cycles ont écouté des témoignages portant sur la chute à Taupin, la pêche à la mouche et le lac d’Apic.

À l’école Saint-François-Xavier, les élèves du deuxième cycle ont quant à eux entendu des témoignages concernant le quai de L’Islet, le fleuve Saint-Laurent et le lac Trois-Saumons. De leur côté, ceux du troisième cycle ont découvert des récits sur la pêche, la pratique du canot à glace, le Phare du Pilier-de-Pierre, ainsi que sur la pêche à l’anguille.