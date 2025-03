Hallélou fête ses 60 ans avec deux concerts

Le président du conseil d’administration de la troupe, Michel Clavet, explique que l’organisme a voulu rayonner davantage cette année et se donner un défi supplémentaire, soit remplir la salle Edwin Bélanger à deux reprises, le 7 juin à 20 h et le 8 juin à 15 h. Les 42 choristes qui composent actuellement la troupe seront accompagnés de cinq musiciens professionnels cette année plutôt que quatre. La direction artistique du spectacle sera à nouveau assurée par Peggy Bélanger. « J’ai confiance que les gens vont répondre à l’appel, car 60 ans d’existence d’un organisme bénévole, local, communautaire, c’est important de le souligner », affirme M. Clavet.

La troupe prépare un spectacle avec des pièces tirées de répertoires de styles différents des 60 dernières années. « Nous aurons des pièces depuis 1965, dont le medley de la Mélodie du bonheur qui a été créé en 1965. Ensuite, des morceaux plus pop des années 70, etc., en évoluant avec Harmonium, du Boule Noire, Daniel Bélanger... », explique M. Clavet. Il croit donc être en mesure de plaire à des gens de tous âges et de tous les goûts musicaux.

60 ans d’histoire

Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, a accepté l’invitation de Hallélou qui le sollicitait en tant que président d’honneur de l’événement. « 60 ans d’histoire pour un groupe comme la troupe Hallélou, ça me touche beaucoup. On sait que j’ai un parcours de musicien, donc de me retrouver dans mes chaussures, celles de mon ancienne vie, c’est toujours plaisant et je trouve cela cohérant. Pouvoir participer à ce qui se passe dans la Côte-du-Sud, évidemment je souhaite être toujours là, lorsqu’on m’invite, je veux être présent », souligne M. Rivest.

Via le Fonds pour l’action bénévole, le député remettra la somme de 2 500 $ pour le spectacle. Il s’engage aussi à mousser la vente de billet et à tenter d’avoir des invités de taille au spectacle.

« On vit en ce moment un moment de notre histoire qui est chaotique, compliqué, où on marche sur des œufs, il y a de l’incertitude... Là où c’est important de voir le travail d’une troupe comme Hallélou, c’est de se rassembler, de chanter, de développer cet élément de partage qui nous apporte beaucoup. [...] Ça m’interpelle et ça me touche beaucoup et j’ai envie de les accompagner là-dedans », conclut M. Rivest.