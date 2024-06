Un musée de Sculptures sur bois revitalisé

Depuis plusieurs mois, l’équipe de la COFEC et ses partenaires travaillent pour présenter des expositions renouvelées permettant de redécouvrir l’importante collection d’œuvres sculptées et l’histoire de la sculpture sur bois dans la région. Cette ouverture souligne également la première phase de changement à venir pour l’institution muséale qui connaitra, dans les prochaines années, des changements importants afin de mieux répondre aux attentes des visiteurs, avec une programmation culturelle dynamique, afin de préserver le patrimoine de Saint-Jean-Port-Joli et son statut de Capitale de la sculpture sur bois au Canada.