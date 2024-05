Une deuxième saison artistique à la chapelle des processions

La chapelle des processions de Saint-Jean-Port-Joli offrira une deuxième saison d’activités culturelles cet été sous la gestion des propriétaires Michel Saulnier et Joanie Lévesque.

Un nouveau projet sera présenté pour débuter la saison. Il est intitulé « La campée des artistes » et il s’agit d’une exposition collective éphémère pour les artistes issues des métiers d’art et des arts visuels, ainsi qu’à toutes les pratiques des arts vivants : performance, poésie, musique, chant, etc. Les artistes auront accès au lieu gratuitement et ils ont jusqu’au 20 juin pour transmettre leur proposition aux propriétaires. Le tout sera présenté du jeudi 27 juin au lundi 1er juillet de 12h à 17h.

Du 11 juillet au 28 juillet, les artistes de la cuvée 2024 de la Biennale de sculpture qui exposeront leurs œuvres dans la chapelle et dans le jardin. Du 1e au 25 août, l’exposition « Duo improbable » de Louis Fortier et Louise Chouinard prendra la place avec plusieurs sculptures et peinture ainsi que de la broderie. Finalement, les sculptures et gravures de Michel Saulnier concluront la saison alors qu’il présentera « Lièvre, ours et corneilles » du 29 août au 29 septembre.

Les propriétaires invitent également la population à suivre la page Facebook de la chapelle des processions, car des activités pourraient s’ajouter à la programmation au cours de la saison.