« Nous sommes très satisfaits du festival. C’est au-delà de ce qu’on aurait pu espérer. Que ce soit pour les commentaires ou la

satisfaction des musiciens qui viennent ici en nous mentionnant que nous savons très bien recevoir. Tout ça mis bout à bout fait en sorte que nous sommes fiers », note la présidente de la Corporation des Arts et de la culture de L’Islet, Chantal Castonguay.

En tout, onze artistes ont offert une

prestation devant public. Les organisateurs du festival avaient une ligne directrice bien

précise en faisant la programmation, comme l’explique Chantal Castonguay « Nous avions la mission de faire découvrir des talents

exceptionnels en guitare et en musique. Donc, il y en a qui ne sont pas nécessairement dans les tournées. Ça demande une plus grande recherche et c’est pour cette raison que

souvent, on découvre le meilleur ».

Le Festival Guitares en Fête a mis de l’avant plusieurs styles musicaux et la p

rincipale tête d’affiche était l’artiste Daniel Boucher. Son spectacle a été très apprécié de la part du public. Celui-ci a pu découvrir une autre culture avec le spectacle de

Mi’gmafrica, un franc succès sur toute la ligne.

Néanmoins la présidente de la Corporation des Arts et de la culture de L’Islet, Chantal Castonguay, espère une aide financière plus conséquente des différentes entreprises de la région « Dans les prochaines années, on veut offrir à la communauté des spectacles sans charger trop cher. Ainsi, plus on va avoir de soutien au niveau financier de la part de notre communauté, de nos entreprises, de nos

gouvernements, moins on va être obligé de

charger. On espère être de pair avec ce que la municipalité offre ».