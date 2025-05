Le Festival des Chants de marins dévoile sa 25e traversée

L’équipe des Chants de Marins annonce la programmation 2025, qui se déroulera au Parc des Trois- Bérets, à la Vigie et au quai de Saint-Jean-Port-Joli, du 14 au 17 août prochain.

Pour cette 25e édition, le Festival présentera le Comité conférences, ateliers, activités nautiques et régates, zone familiale, marché portuaire, art de rue et souper moules frites et le spectacle au lever du soleil sur le quai de la municipalité. Ce rendez-vous met à l’honneur notre patrimoine maritime et le fleuve Saint-Laurent, berceau du Québec.

L’auteure-compositrice-interprète québécoise Dominique Fils-Aimé, lauréate de deux prix JUNO, présentera son nouveau spectacle sur le quai de Saint- Jean-Port-Joli, au lever du soleil, dès les premières lueurs du jour, le dimanche 17 août, à 5 h.

Parmi une vingtaine d’artistes invités, les groupes celtiques rock canadiens Derina Harvey Band et The Navigators enflammeront la scène principale vendredi et samedi soir. On retrouvera aussi le duo breton Landat et Moisson, le groupe français Les Fins de Siècles, Vent d’Orage, Déferlante, les Stompin’Trees, et Pressgang Mutiny de Toronto, en plus de Brise-Glace, un classique des Chants de Marins. Sans oublier de mentionner les « jam » de fin de soirée qui réunissent tous les artistes invités jusqu’aux petites heures du matin.

Parmi les autres activités prévues, on assistera à un atelier de dégustation de rhum, en plus d’un atelier de nœuds marins, une conférence par l’équipage du bateau Eco Maris et un atelier de chants marins avec Sean Dagher, la voix du populaire jeu vidéo Assassin’s Creed – Black Flag. En plus de la zone familiale, les plus petits pourront assister aux matinées-spectacles du duo de cirque Les Mécanos, participer à la chasse au trésor de Fabula, et s’émerveiller en famille lors de la Grande Mascarade, un grand rassemblement d’art de rue qui invite à danser au rythme du Mississippi Sound System. (LOB)