Une sculpture pour honorer l’histoire

La municipalité de Saint-Vallier a dévoilé le mardi 9 juillet 2024 la sculpture « La Corrivaux » qui est maintenant installée de façon permanente dans sa bibliothèque.

L’œuvre est une création de l’artiste Jérôme Trudelle. Elle a été réalisée à base de carton qui a été découpé au laser grâce suivant une modélisation en trois dimensions, avant d’être assemblée et peinte. Elle a été donnée à Saint-Vallier par Commission des champs de Bataille, après avoir été exposée dans un musée de la région de Québec.

Le but de son œuvre était de présenter sous un angle différent des personnages mythiques de l’histoire du Québec, dont Marie-Joseph Corriveau. Ainsi, il l’a présentée sous un nouveau jour. Dépeinte comme une mère victime de son passé, son histoire est revisitée avec une touche de sensibilité et d’humanité. Restée à Saint-Vallier pour toute sa vie, Corriveau, mariée deux fois et mère de trois enfants, est une figure intrigante dont le mystère perdure.

Alain Vallières, maire de Saint-Vallier, a ouvert l’événement en remerciant chaleureusement les personnes présentes. Il a exprimé sa fierté de voir les citoyens se mobiliser pour un événement si significatif. « Nous sommes honorés de rappeler cette histoire, et de remercier la centaine de bénévoles qui ont fait un travail exceptionnel », a déclaré Vallières. Il a également souligné l’importance de la sensibilisation autour des enfants de Corriveau, ostracisés à l’époque, et l’importance de ne pas reproduire ces erreurs aujourd’hui.

Dominique Viens, députée fédérale de Bellechasse—Les Etchemins—Lévis, a également pris la parole pour remercier les bénévoles et la communauté. « Cette exposition est non seulement une célébration de notre histoire, mais aussi une preuve de la force et de l’engagement de notre communauté », a-t-il affirmé.

Également, le comité organisateur de l’événement « Sur les traces de la Corrivaux », tient à inviter toute la population à participer à l’événement qui se déroulera les 24 et 25 août 2024 à Saint-Vallier. Ce dernier, alliant amusement, boissons et démonstrations historiques, promet d’être une expérience immersive et passionnante pour les participants. La programmation est disponible sur le site web de l’organisation.