Issu de l’Atelier agricole, le projet d’incubateur offre l’opportunité de mettre en place un projet maraicher et de développer l’expérience entrepreneuriale dans le domaine agricole. Le but étant de favoriser l’établissement d’une relève agricole par l’accueil d’aspirants entrepreneurs agricoles avec un accompagnement d’une agronome d’expérience dans un site regroupant l’essentiel pour démarrer le tout, soit serre, BCS (tracteur deux roues) et quelques hectares de sol prêts pour l’agriculture. L’Atelier agricole est présentement en période de recrutement pour de nouveaux incubés.

Il est possible de soumettre son projet via le site web de l’Atelier agricole.

Au printemps 2023, la première incubée de la serre de l’Atelier agricole située à Saint-Paul-de-Montminy, propriétaire de l’entreprise familiale Au Fourneau madame Marie Pépin, a débuté sa production. D’une superficie de 17.5% en serre à ses débuts, la production de Mme Pépin s’est vu augmenter en occupant 30% de l’espace de la serre. Notons que sa production en serre lui permet de transformer des produits cuisinés à son restaurant.