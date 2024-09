La MRC de L’Islet et ses partenaires annoncent la tenue d’un événement entièrement consacré au thème du repreneuriat d’entreprise qui aura lieu le 26 septembre prochain à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli, à compter 16 h.

Lors de cet événement, les participants découvriront les différentes étapes d’acquisition d’une entreprise existante grâce à une programmation variée, composée de conférences d’experts dans le domaine du repreneuriat. Une période de réseautage est également prévue, afin d’encourager les rencontres et les potentiels maillages d’affaires. Un buffet froid concocté par Manu Atelier Culinaire sera offert sur place à l’heure du souper ainsi qu’une sélection de produits du Vignoble du Faubourg.

Il est possible de s’inscrire gratuitement jusqu’au 18 septembre via le site web de la MRC de L’Islet.

La mise en œuvre de cet événement et de sa programmation sont rendues possible grâce au soutien financier de Desjardins Entreprises, de Financière Sun Life, de Mallette et du CAE Montmagny-L’Islet.