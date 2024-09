Les cinq Centres d’aide aux entreprises (CAE) et Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) de Chaudière-Appalaches annoncent la tenue du premier Gala Vision Durable. Ce dernier vise à mettre en lumière les efforts déployés par les entreprises de la région en matière de développement durable. Le Gala se tiendra le 19 février 2025 à La cache à Maxime à Scott.

Pour la création de cet événement, les organisations se sont inspirées d’un événement similaire qui se déroule du côté de Lotbinière depuis 2015. Les ressources ont été mises en commun afin de tenir un événement de reconnaissance régionale.

Le Gala s’adresse à toutes les entreprises situées sur les territoires desservis par un CAE ou une SADC de Chaudière-Appalaches, de la plus petite à celle comptant jusqu’à 200 employés, ainsi qu’aux travailleurs autonomes.

Il est possible de soumettre sa candidature via le site web de l’événement jusqu’au 25 octobre prochain. Les dossiers reçus seront évalués selon des critères touchant l’environnement, mais aussi le côté social et la gouvernance, en se basant sur les trois facteurs ESG (Environnement, Social, Gouvernance).

« Que vous soyez une entreprise ou un travailleur autonome, chaque action en faveur de l’environnement a son importance. Ensemble, faisons briller notre communauté d’affaires à travers ce gala et engageons-nous pour un avenir durable. Dans un contexte où le développement durable est devenu essentiel, il était primordial pour le CAE Montmagny-L’Islet, en collaboration avec nos collègues de Chaudière-Appalaches, de contribuer à l’organisation d’un événement visant à mettre en lumière les pratiques écoresponsables des entrepreneurs de notre région », mentionne Mme Mireille Thibault, directrice générale du CAE Montmagny-L’Islet.