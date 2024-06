La mode gothique s’installe à Montmagny

Quatre entrepreneurs lancent « Côté Obscure », une boutique spécialisée dans la mode gothique et punk située sur la rue de la Gare à Montmagny. Elle ouvrira ses portes officiellement le 8 juin prochain.

« Nous sommes conscients que notre look est peut-être différent, mais nous devions systématiquement aller à Québec ou à Montréal pour trouver des vêtements et des accessoires qui nous ressemblent. C’est ce qui nous a motivés à lancer notre propre boutique aux allures gothiques et punk, la seule du genre entre Rimouski et Québec », précisent les quatre propriétaires Casandra Théberge, Fanny Pelletier, Jonathan Giasson et Peter Sanschagrin.

La boutique offrira des vêtements et accessoires. Les services de perçage, de même que la vente et de l’installation de tresses rasta seront aussi disponibles.