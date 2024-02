5 000 $ pour un projet environnemental du Centre d’études collégiales

Le Fonds Jeunesse-Environnement-Innovation à verser un montant de 5 000 $ afin d’appuyer un projet à caractère environnemental du Centre d’études collégiales de Montmagny.

Le projet « Diminuons les déchets et économisons l’eau au CECM » vise la diminution de l’utilisation de vaisselles jetables lors des services au Café Le Culte et lors des repas servis aux étudiants. Les bénévoles du café utilisent beaucoup ce type de vaisselle, car le lave-vaisselle est désuet et utilise beaucoup d’eau. Le projet vise à corriger cette situation et il a été recommandé par le comité environnemental aVERTIs dont le mandat est de trouver des solutions pour améliorer les processus d’écologisation.

La Fondation du Cégep apporte également un soutien financier de 500$ et une demande du même montant a été faite à l’association générale des étudiants et des étudiantes.

Sur la photo : Simon Caron du Comité d’orientation et de gestion du Fonds, Cynthia Lavoie, directrice du Centre d’études collégiales de Montmagny, accompagnée de Joséphine Peghaire, Aryane Boucher, Rachel Hoareau, Maxime Drouin, et Xavier Arnassalom, étudiants et étudiantes au CECM et impliqués dans le projet.