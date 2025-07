Le Fonds « Jeunesse-Environnement-Innovation » alloue 3281 $ aux Jardins collectifs éducatifs

Le Fonds Jeunesse-Environnement-Innovation a versé une contribution de 3281$ au projet : Jardins collectifs éducatifs. Celui-ci consiste à développer chez les jeunes et leur famille une conscience environnementale et humaine en comprenant l’impact que leurs gestes auront sur la production des légumes des jardins collectifs, Elle vise également à favoriser la sécurité́ alimentaire en encourageant une agriculture durable et de proximité́.

Des rencontres éducatives seront organisées autour de cinq jardins et d’une ruche pour la planification, la préparation de la terre, la plantation, le désherbage, la cueillette des récoltes. Chaque étape se réalise avec des jeunes et leur famille.

Le projet a été développé́ par Mme Mélanie Desrosiers de L’ABC des Hauts plateaux. Plusieurs partenaires seront impliqués : Maison de la Famille de la MRC de L’Islet, des écoles primaires du sud de la MRC de L’Islet et de Montmagny, la Ville Saint-Pamphile, Alpagas Saint-Pamphile, Desjardins et la Fondation Québec Philanthrope.