Plus de 500 personnes accompagnées par le CJE Région L’Islet

Le Carrefour Région L’Islet a récemment tenu son assemblée générale dans la municipalité de Tourville afin de présenter le bilan de ses activités de la dernière année. L’organisme y a noté une croissance de sa clientèle ainsi que le déploiement de nouveaux programmes.

Le Carrefour rapporte avoir accompagné plus de 500 personnes à travers ses différents services d’aide à l’emploi, de persévérance scolaire, d’entrepreneuriat ou d’accueil des nouveaux arrivants. Depuis décembre 2024, le CJE est porteur du Programme d’appui aux collectivités, grâce au financement du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI). Ce programme vise à permettre à sensibiliser et à outiller les intervenants scolaires et communautaires ainsi que les étudiants du territoire à l’intégration harmonieuse des personnes immigrantes qui s’établissent dans le milieu.

« Cette croissance remarquable de notre clientèle, particulièrement celle issue de l’immigration, nous pousse à adapter continuellement nos services en développant des partenariats stratégiques, des initiatives diversifiées ainsi que des programmes inclusifs. », souligne Marjorie Lamarre, directrice générale du CJE Région L’Islet.

Le Carrefour a également profité de l’assemblée pour remercier Marise Duval, qui s’implique depuis 15 ans au sein du conseil d’administration.