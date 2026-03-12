Coupes d’arbres au parc Saint-Nicolas

La Ville de Montmagny souhaite informer la population que des travaux de coupe et d’abattage d’arbres seront réalisés au parc Saint-Nicolas au cours des prochaines semaines. Ils devraient débuter à partir de la semaine du 16 mars et s’échelonner sur une période d’environ deux semaines, selon les conditions météorologiques et la disponibilité des équipes.

Ces interventions seraient nécessaires en prévision des travaux de réfection de la piste multifonctionnelle planifiés ce printemps et l’état de santé déficient de certains arbres qui pourrait nuire à la sécurité. Au total, environ une vingtaine d’arbres devront être coupés, principalement des érables. La Ville prévoit toutefois la plantation de nouveaux arbres afin de maintenir et bonifier la canopée du parc.

Durant les opérations d’abattage, le parc demeurera accessible au public. Toutefois, pour des raisons de sécurité, la circulation sur le sentier pourrait être interrompue temporairement à certains moments lors des travaux.