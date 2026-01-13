Cultiver la biodiversité à la Fête des semences

La Fête des semences se tiendra le 26 janvier prochain à l’ITAQ à La Pocatière entre 9 h et 16 h. Trois conférences y seront présentées afin de permettre aux participants d’acquérir des connaissances et des outils nécessaires afin de soutenir la biodiversité.

Les trois conférences seront présentées à l’auditorium. Dès 9 h 30, Alain Olivier, professeur à l’Université Laval et Frédéric Lebel, professeur à l’ITAQ, expliqueront comment l’agroforesterie, c’est-à-dire l’association d’arbres ou d’arbustes aux cultures, favorise la biodiversité et augmente la productivité. À 11 h, Serge Fortier, consultant et vulgarisateur en environnement et en jardinage écoresponsable, proposera de remplacer votre pelouse par un milieu végétal diversifié et foisonnant de vie dans sa conférence nommée : « Les alternatives écologiques à la pelouse traditionnelle ». En après-midi, 13 h, Michelle Blais, apicultrice et propriétaire du Domaine des semeurs, apprendra aux participant à connaître les pollinisateurs indigènes ainsi que leur mode de vie afin d’apprécier leur importance dont leur soutien à la biodiversité à travers sa conférence nommée : « Les pollinisateurs indigènes, ces alliés ailés ».

Sur place lors de l’événement, il y aura également sept semenciers pour proposer des semences parfois méconnues en fonction des besoins des visiteurs. Certains producteurs possèdent plusieurs centaines de variétés : des semences rares de légumes, de courges, de fleurs, de fines herbes, etc. Une dizaine d’exposants seront également présents. (LOB)