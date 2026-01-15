Mobilisation pour la crise du logement

La CDC ICI Montmagny-L’Islet annonce la formation d’un nouveau Comité logement Montmagny-L’Islet. Le comité regroupe des organismes communautaires, des citoyens ainsi que des partenaires en défense de droits afin de mieux documenter les enjeux, d’orienter les personnes en difficulté et de porter des actions collectives. Il est accompagné par le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ).

Selon la CDC, ma mise sur pied d’un comité provient de plusieurs demandes de la communauté en lien avec la hausse du prix des logements et leur rareté sur le territoire.