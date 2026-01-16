Les châteaux de neige à nouveau récompensés

Le Défi château de neige de l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS-CA) est de retour pour une 15e année, et ce jusqu’au 9 mars prochain. Rappelons que l’initiative vise à inviter les gens à bouger dehors en construisant un château de neige.

« Cette activité gratuite permet de jouer dehors tout en réalisant une activité physique en plein air. L’an dernier, plus de 1 500 personnes ont contribué à la construction d’une centaine de châteaux de neige », précise l’agent de communication à l’URLS-CA, Jacob Cassidy.

Pour participer, il suffit d’envoyer une photo de sa création sur le site web de l’événement.

Un concours scolaire s’ajoute aussi cette année. L’activité « Fort 3D», qui propose un assemblage de blocs, permet aux élèves de réaliser différents projets créatifs. Pour participer, le personnel des établissements scolaires doit réaliser une construction avec leurs élèves et la déposer sur le site en précisant « Écoles » à la question « Type de château ». Deux écoles de la région remporteront une animation d’une journée à leur établissement.