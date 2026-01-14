Le Petit Carnaval sur neige de retour

La deuxième édition du Petit Carnaval sur neige se tiendra le 24 janvier prochain à Cap-Saint-Ignace. Toute la population des environs est invitée à participer aux activités qui se tiendront au parc municipal Optimiste entre 13 h et 17 h.

Il sera possible de pratiquer le patin, la raquette, le ski de fond, la trottinette des neiges ou encore de faire des glissades. Il y aura aussi du thé, du café et du chocolat chaud pour se réchauffer. Pour ceux qui souhaitent bouger, de l’animation musicale avec un DJ ainsi que de la Zumba-salsa seront offerts.

Le Petit Carnaval sur neige est rendu possible grâce à la collaboration du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, de la Municipalité de Cap-Saint-Ignace, des Loisirs de Cap-Saint-Ignace, de la MRC de Montmagny ainsi que de l’URLS, qui fournit le matériel sportif.

À noter que l’activité sera remise au lendemain en cas de mauvais temps.