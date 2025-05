La Corporation Entre Ciel et Marée devient Explora Ciel

La Corporation Entre Ciel et Marée annonce le lancement de sa nouvelle image de marque et de son nouveau nom : Explora Ciel. Ce changement de nom s’inscrit dans une volonté de moderniser son image et de mieux refléter sa mission élargie. “Explora” évoque l’idée d’exploration et de découverte, des valeurs au cœur de ses activités, tandis que “Ciel” rappelle sa passion pour l’astronomie.

Depuis sa création en 2018, la Corporation a œuvré avec passion pour sensibiliser et initier la population, en particulier les jeunes, à la culture scientifique. Elle a également cherché à susciter un intérêt accru pour les carrières en sciences. Au fil des ans, ses activités se sont diversifiées et son rayonnement s’est étendu au-delà de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, touchant l’ensemble de la MRC de Montmagny.

Au fil du temps, plusieurs activités phares se sont distinguées, notamment grâce à l’Espace MA’AT, un lieu dédié à la vulgarisation scientifique, où sont mises en valeur des animations ludiques, des ateliers pratiques et des observations astronomiques en direct.

Grâce à la générosité de ses donateurs, l’organisme a acquis un planétarium gonflable mobile, permettant des projections immersives et éducatives sur le ciel étoilé. À l’été 2025, un camp d’astronomie d’une semaine pour les jeunes sera lancé, avec des activités variées telles que des bricolages, des assemblages de robots, des quiz, des animations au planétarium et des soirées d’observation sous les étoiles. De plus, des sessions pour initier le public à la photographie astronomique seront également proposées, enrichissant ainsi l’offre éducative.

À propos d’Explora Ciel

Explora Ciel est un organisme à but non lucratif dédié à la vulgarisation scientifique et à l’éducation en astronomie s’assurant que ce soit accessible à tous en offrant des expériences éducatives et immersives qui stimulent la curiosité et l’apprentissage.

L’organisme fait également sa part pour la lutte contre les changements climatiques en sensibilisant à la préservation de la noirceur naturelle du ciel étoilé en incitant les citoyens, les entreprises et les municipalités à poser des gestes concrets afin de limiter et de diminuer le phénomène de la pollution lumineuse. Ces effets néfastes sur la faune, la flore et la santé humaine étant méconnus, cela représente une opportunité importante d’éducation à l’environnement orientée sur l’astronomie