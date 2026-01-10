Les bacs bruns dans deux écoles primaires

Les élèves et le personnel des écoles primaires Saint-Nicolas et Saint-Pie X ont manifesté le désir d’implanter la collecte des matières organiques au sein de leur établissement scolaire et la Ville de Montmagny leur a fourni gratuitement les bacs bruns nécessaires pour démarrer le projet. Un comité éco-école composé d’élèves a également été mis en place à l’école Saint-Pie X pour diminuer la pollution dans le milieu scolaire et pour rappeler que chaque geste a un impact réel sur la nature.

« Voir des jeunes déterminés à améliorer leurs pratiques environnementales est extrêmement inspirant. En tant que municipalité, il allait de soi pour nous de les soutenir dans cette démarche », souligne Gabrielle Brisebois, mairesse de Montmagny. La MRC de Montmagny contribuera via son accompagnement éducatif afin que les jeunes puissent débuter la collecte des matières organiques dès janvier.