Marchez, donnez, partagez : Pour qui marcherez-vous?

La Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine 2025 de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches se tiendra le 25 mai prochain avec comme mission d’amasser des fonds pour l’organisme. Via le site web de la Société, il est possible de s’inscrire pour une des deux marches qui se tiendront simultanément dans Chaudière-Appalaches, soit à Lévis, au Parc Champigny situé au 868, rue Commerciale à Saint-Jean-Chrysostome et à Saint-Georges à l’Espace Carpe Diem, au 10330, 1ère Avenue. L’accueil des participants débutera à 9 h, la Marche commencera à 10 h et l’événement se clôturera vers 12h.

Cette année, l’objectif est d’amasser 25 000 $ à chacune des marches. 100 % des fonds recueillis seront investis dans les services offerts aux personnes vivant avec la maladie et à leurs proches aidants. Cette activité de financement est rendue possible grâce au partenaire national IG Gestion de patrimoine et aux partenaires régionaux soit Impression Rive-Sud, Coop de Montmagny, Xtranumerik et Desjardins.

L’événement est ouvert à tous, marcheurs ou non. Sur place, les participants profiteront d’une ambiance conviviale et d’animations. Une maquilleuse sera sur place pour les enfants.

L’événement met en avant la thématique « Pour qui marcherez-vous? » afin d’inciter chacun à participer en soutien à un proche touché par la maladie.