Stéphane Lemelin nommé au conseil de l’ordre de l’excellence en éducation

Le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière est fier d’annoncer que son directeur général, Stéphane Lemelin, a été nommé membre du Conseil de l’Ordre de l’excellence en éducation. Cette nomination, qui s’accompagne de la plus haute distinction de l’Ordre, soit l’insigne de membre émérite, a été confirmée par le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, et la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry. Il aurait été sélectionné parmi les membres de l’Ordre pour son sens de l’innovation et ses réalisations.

Directeur général du Collège et fondateur de son École d’immersion française, qui accueille chaque année près d’une cinquantaine d’élèves de l’étranger, il aurait donné à l’institution une portée doublement internationale en y instaurant le programme Multilangue. Celui-ci permet aux élèves de maîtriser le français, l’anglais et l’espagnol, et de s’initier à l’allemand ou au mandarin. Coordonnateur du programme Explore à La Pocatière depuis 17 ans, il aurait également contribué à faire du Collège un centre de passation reconnu pour les tests de français liés à l’immigration. (LOB)