Anne-Marie Bergeron et Claude Coulombe honorés pour leurs exploits sportifs

La Ville de Montmagny révèle les nouveaux athlètes et événements qui seront prochainement intronisés au Panthéon des sports.

Dans la catégorie Athlète, deux personnes ont été sélectionnées, soit Anne-Marie Bergeron et Claude Coulombe. La gymnaste Anne-Marie Bergeron aurait connu une carrière auréolée de succès et elle a su jumeler une fructueuse carrière sportive à d’exigeantes études en médecine. Pour sa part, Claude Coulombe a commencé à faire du sport après avoir développé certains problèmes de santé. À l’âge de 39 ans, il court son premier marathon et lorsqu’il prend la décision d’arrêter à 54 ans, il en aura couru 76, dont quelques ultramarathons.

Pour la catégorie Bâtisseur, le choix du comité de sélection s’est arrêté sur Jean-Claude Croteau. Ce dernier a été à l’origine de plusieurs infrastructures sportives encore en place sur le territoire de Montmagny telles la piscine municipale Guylaine-Cloutier et la piste d’athlétisme, tant à titre de bénévole qu’à travers l’une des fonctions qu’il a occupées.

Ayant dominé sa ligue pendant 8 saisons consécutives, l’équipe des Sentinelles de Montmagny 1998-2006 est admise au Panthéon des sports dans la catégorie Équipe. Par le niveau de leur jeu et leur implication soutenue auprès des jeunes hockeyeurs, les membres de cette équipe victorieuse en auraient inspiré plus d’un.

Dans la catégorie Évènement, le Championnat provincial d’athlétisme de 1980 a obtenu la faveur du comité. Il s’est déroulé sur trois jours en juin et 1500 participants de partout au Québec se sont déplacés à Montmagny. Il a aussi fallu 500 bénévoles pour assurer le bon déroulement des 80 épreuves.

Les cinq nouveaux intronisés au Panthéon des sports de Montmagny recevront un trophée lors d’une cérémonie organisée le 21 novembre prochain.